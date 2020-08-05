2020-08-05T15:07:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге презентуют фильм про нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш»

Документальная лента длится 48 минут
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге презентуют фильм про нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш»В Екатеринбурге презентуют фильм про нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 5 августа, в Екатеринбурге презентуют документальный фильм про нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш». Премьера его состоится в формате Zoom-трансляции в 20:00, для этого необходимо купить билет, который стоит всего 200 рублей. По словам организаторов, все вырученные деньги пойдут на проведение третьего сезона фестиваля. Ленту, которая длится 48 минут, создал видеограф и друг фестиваля Роман Власов.

- На протяжении всего «Карт-бланша» он документировал жизнь фестиваля, общался с художниками, организаторами и пытался ухватить общее настроение, - рассказали организаторы. – Итогом стал почти часовой документальный фильм. Лето 2019 хорошо нам запомнилось: было создано больше 60 работ, потрачено много банок краски, даже наложено семь швов. И поднято огромное количество интересных тем.

В Екатеринбурге презентуют фильм про нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш».Видео: фестиваль «Карт-бланш» во ВКонтакте

Фестивал «Карт-бланш» называют нелегальным (или партизанским), потому что все работы, которые в его рамках создаются, не согласовываются ни с кем. Художники рисуют то, что хотят. К сожалению, очень часто их творчество не живет дольше суток или двух. Впервые фестиваль прошел в 2018 году, одним из его создателей и вдохновителей является художник Слава ПТРК.

Кстати, в этом году в нем примет участие художник Покрас Лампас, имя которого на служу у екатеринбуржцев после прошлогоднего скандала вокруг «Супрематического креста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге презентуют фильм про нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш»
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