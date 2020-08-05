В Екатеринбурге отправили в тюрьму управляющую, которая украла из кассы 300 тысяч

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:20:08+03:00

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В Екатеринбурге отправили под суд местную жительницу, администратора магазина крупной торговой сети продуктов, которую обвиняют в растрате. В мае этого года, находясь на работе, она решила стащить из сейфа магазина все имевшиеся там деньги.

- Она изымала деньги на протяжении недели – с 23 по 31 мая, каждый раз понемногу. Общая сумма ущерба составила 306,8 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Деньгами она распорядилась по своему усмотрению, причинив торговой компании материальный ущерб.

На женщину завели уголовное дело и направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Теперь максимальное наказание, которое ей грозит, - до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU