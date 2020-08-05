2020-08-05T14:10:59+03:00
Общество

Отец Сергий переходит в церковь Украины? Отвечает помощник схимонаха

Всеволод Могучев опроверг информацию, которая появилась сразу в нескольких СМИ
Олег ГАЛИМОВ
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Отец Сергий отказался покидать монастырьОтец Сергий отказался покидать монастырьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу в нескольких СМИ появилась информация о скором переходе отца Сергия (Романова) под покровительство церкви Украины. Якобы, таким образом, опальный схимонах пытается сохранить сан и власть в Среднеуральском женском монастыре.

Настоятельница Варвара (Крыгина) в своем обращении рассказала, что Сергий выводил людей на площади, словно на митинг.

- В проповедях отца Сергия все реже стал звучать призыв к покаянию. Дух мира, любви, дух кротости все больше стал заменяться политическими лозунгами, обличением всевозможных ошибок, неправд, нестроений, как в Церкви, так и в государстве, - рассказывает матушка Варвара.

Помощник отца Сергия Всеволод Могучев опроверг информацию о переходе монастыря в состав церкви Украины.

- Это полнейшая чушь! Уже не знают, какую грязь написать. Отец Сергий всегда говорил, что не покинет русскую православную церковь. Он призывает ее покинуть еретикам, - сказал в разговоре с «КП» - Екатеринбург Всеволод Могучев.

Помощник отца Сергия о переходе схимонаха в украинскую церковь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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