Очень нужны были деньги: в Нижнем Тагиле поймали парня, пытавшегося ограбить незнакомца

Дома у молодого человека нашли два ножа и мачете. Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 22-летнего парня, которого обвиняют в разбойном нападении. Свою жертву, 40-летнего мужчину, он нашел на одном из сайтов: тот разместил там объявление о продаже процессора. В скором времени ему позвонил молодой человек, который сказал, что хочет купить технику.

И продавец добродушно пригласил того к себе домой, чтобы он смог наглядно увидеть возможности товара. В ходе общения незнакоемц, воспользовавшись моментом, когда мужчина отвлекся, нанес ему удар ножом в спину.

- Парень хотел было схватить лежащий на столе сотовый телефон, но, увидев грозный вид мужчины, который был готов уже броситься на него, быстро сбежал из квартиры, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

В итоге, мужчину срочно госпитализировали в больницу с колото-резаной раной поясничной области без повреждения внутренних органов. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Специалисты изъяли отпечатки пальцев и быстро задержали нападавшего юношу. В его квартире силовики обнаружили два ножа и мачете. Парень полностью признал свою вину и объяснил, что решил напасть, потому что ему очень нужны были деньги. На него завели уголовное дело.

- По словам следователя лейтенанта юстиции Сергея Кузовникова, задержанному предъявлено обвинение в совершенном преступлении, по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - добавили в полиции Нижнего Тагила.