2020-08-05T13:01:08+03:00
Общество

Время для развития: УБРиР снизил ставки для кредитов бизнеса

Изменения в зависимости от программы составили до 1,5 процентных пунктов
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Взять заемные средства для участия в тендере предприниматели могут от 11% годовых при наличии залогаВзять заемные средства для участия в тендере предприниматели могут от 11% годовых при наличии залогаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по всем кредитам для малого бизнеса, сделав их еще доступнее для клиентов. Изменения в зависимости от программы составили до 1,5 процентных пунктов.

Теперь получить кредит на пополнение оборотных или приобретение основных средств, а также на финансирование проектов можно от 10% годовых по программе «Бизнес-привилегия». Максимальная сумма кредита составляет 50 млн рублей, предельный срок кредитования — 7 лет. В рамках этой программы залогом может выступать любое ликвидное имущество, но также есть возможность получить беззалоговый кредит.

Банк по-прежнему предоставляет возможность рефинансирования кредитов, теперь уже по более низкой ставке — от 9%. Причем можно не только рефинансировать сразу несколько кредитов, объединив их в один, но и получить в рамках этой же программы новые средства, как для развития бизнеса, так и для финансирования текущей деятельности. Максимальная сумма на рефинансирование без залога составляет 2 млн рублей. В случае, если необходимо привлечь средства на закрытие кассовых разрывов, предприниматели могут получить овердрафт с минимальной ставкой от 9,5% под залог.

В рамках программы для бизнеса в УБРиР — «Бизнес-рост» — минимальная ставка теперь составляет 13,5%. Кредит выдается без залога на срок до 2 лет, максимальная сумма составляет 2 млн рублей. При этом рассмотрение заявки выполняется за 2 рабочих дня после ее подачи и предоставления необходимых документов.

Взять заемные средства для участия в тендере предприниматели могут от 11% годовых при наличии залога. В рамках этой программы можно получить кредит на сумму до 50 млн рублей на срок до 2 лет.

«Экономика медленно, но верно восстанавливается после сложных условий первого полугодия. В такой ситуации многим компаниям требуется поддержка для возобновления или поддержания деятельности, а также дальнейшего развития. Эту поддержку они ищут в банках, мы это видим по возросшему спросу на экспресс-кредиты и овердрафты. Снижение ключевой ставки Центробанком России позволило нам предпринять дополнительные действия для обеспечения наших клиентов заемными ресурсами — снизить ставки по всем кредитным программам банка», — отмечает руководитель по развитию кредитования УБРиР Наталья Хмелева.

Ознакомиться со всеми условиями по кредитам, а также подать заявку можно на сайте УБРиР.

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