2020-08-05T12:50:48+03:00
Происшествия

Выскочил прямо под колеса: на Урале «Лада» сбила зайца и вылетела в кювет

Водитель машины погиб, а пассажир сильно пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Поздним вечером 3 августа на 23-м километре свердловской трассы «РевдаДегтярск – Курганово» произошло серьезное ДТП, в котором один человек погиб, а второй – погиб. По предварительным данным, водитель «Лада Калина» ехал по дороге в сторону Дегтярска, как вдруг ему под колеса из леса выскочил заяц, из-за чего мужчина потерял управление. Его машина вылетела в кювет и перевернулась.

В салоне вместе с водителем находился пассажир – мужчина 35 лет. Он получил ушиб поясничного отдела позвоночника, медики назначили ему амбулаторное лечение. Водитель «Лады» погиб на месте.

- Стаж погибшего – 30 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности два раза: нарушение ПДД в качестве пешехода и нарушение правил расположения ТС на проезжей части, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Прибывшие на место аварии полицейские установили личность водителя. Окончательная причина будет установлена в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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