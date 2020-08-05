2020-08-05T12:34:19+03:00
Общество

Домашнее насилие в России: как справиться с агрессором

С проблемами в общении сталкивается половина семей
Лев ИСТОМИН
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В любой ссоре один из участников выступает агрессоромВ любой ссоре один из участников выступает агрессоромФото: Евгения ГУСЕВА
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По мнению экспертов, от 35 до 60% российский семей сталкиваются с проблемами в общении из-за того, что один из участников отношений выступает в роли агрессора.

Психологическое насилие – верный предвестник побоев. Эксперты рассказывают, как противостоять насилию в семье. Об этом пишет NEWS.ru.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

С психологическими атаками со стороны второй половины сталкиваются не только женщины, но и мужчины. По словам психолога Валентина Денисова-Мельникова, психологическое насилие проявляется в самых разных формах. Это может быть манипулирование партнером, когда один из участников отношений требует к себе повышенного внимания, заставляя его чувствовать себя виноватым и обязанным.

Также часто встречается прессинг в виде обесценивания действий, слов и эмоций партнера. К примеру, в ситуации, когда человека можно похвалить за проделанную работу, ему говорят, что это не достойно внимания, или же просто молчат.

В общении агрессор часто использует сарказм, иронию с колкими высказываниями. Мужское насилие, как правило, более очевидно. Третируя женщину, ее мужчина, как правило, скрывает свои собственные комплексы.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАСИЛИЕМ В СЕМЬЕ

Человек, практикующий психологическое насилие, испытывает удовольствие от того, что имеет власть над окружающими. При этом, в таком человеке накоплено много обид и страхов.

Жертве такого поведения нужно, прежде всего, показать, что в семье оба партнера равны. Не нужно занимать позицию ребенка, которого отчитывают. Нужно проявлять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Агрессор добивается тотального подчинения, ему нужно постоянно чувствовать свою власть. Если собеседник будет реагировать на агрессию спокойно, то агрессор опустится до этого уровня общения. Конфликт довольно скоро будет погашен. Если же спокойствие не ведет к разрешению сложной ситуации, то от общения нужно отстраниться, показав собеседнику, что в случае ссоры, контакта с ним не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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