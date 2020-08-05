Квартира в Москве и стильная одежда: стал известен астрономический доход Клавы Коки

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:37:02+03:00

По данным Forbes, юная участница лейбла Black Star зарабатывает от 90 до 140 миллионов рублей в год

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Журнал Forbes опубликовал доход певицы Клавы Коки. По данным издания, участница лейбла Black Star зарабатывает от 90 до 140 миллионов рублей в год.

Кроме этого гендиректор лейбла Павел Курьянов (Пашу) рассказал, что исполнительница совсем недавно купила «квартиру мечты» в Москве.

- Клава очень хорошо зарабатывает. Знаю, что на днях она купила квартиру своей мечты в Москве. Думаю, если дальше будет так же выкладываться, то ни она, ни вся ее семья не будут себе ни в чем отказывать», — приводит слова Пашу издание.

Сама Кока информацию о покупке квартиры не прокомментировала.

Напомним, что в конце июня Кока стала участницей шоу Comment Out с Владимиром Маркони, в котором ее оппонентом был рэпер Niletto.

ИСТОЧНИК KP.RU