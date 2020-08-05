Квартира в Москве и стильная одежда: стал известен астрономический доход Клавы Коки
Журнал Forbes опубликовал доход певицы Клавы Коки. По данным издания, участница лейбла Black Star зарабатывает от 90 до 140 миллионов рублей в год.
Кроме этого гендиректор лейбла Павел Курьянов (Пашу) рассказал, что исполнительница совсем недавно купила «квартиру мечты» в Москве.
- Клава очень хорошо зарабатывает. Знаю, что на днях она купила квартиру своей мечты в Москве. Думаю, если дальше будет так же выкладываться, то ни она, ни вся ее семья не будут себе ни в чем отказывать», — приводит слова Пашу издание.
Сама Кока информацию о покупке квартиры не прокомментировала.
Напомним, что в конце июня Кока стала участницей шоу Comment Out с Владимиром Маркони, в котором ее оппонентом был рэпер Niletto.
ИСТОЧНИК KP.RU