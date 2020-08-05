На Урале будут судить парня, который пытался зарезать прохожего

На Урале будут судить парня, который пытался убить прохожего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске, закрытом свердловском городе, под суд отправили местного 27-летнего жителя, которого обвиняют в покушении на убийство незнакомца. Это произошло вечером в конце апреля молодой человек бродил по улицам города в пьяном виде, как вдруг заметил прохожего, и у него внезапно возникла к нему ненависть.

- Тогда обвиняемый набросился на него и нанес несколько ударов ножом в области спины, головы и рук. Но потерпевшему удалось выжить благодаря помощи посторонних и своевременно оказанной медпомощи, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Следователи осмотрели место происшествия, провели ряд необходимых экспертиз и допросили свидетелей. Свою вину парень признал лишь частично. В итоге, уголовное дело, заведенное на него, передали в Новоуральский горсуд для рассмотрения по существу.