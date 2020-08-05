В Сибири начали выращивать белые огурцы: когда они поступят в продажу
Сибирские ученые в августе 2020 года презентовали огурцы белого цвета, которые они смогли вырастить этим летом.
Белые огурцы с кремовой мякотью внешне похожи на недозрелые кабачки, внутри которых есть привычные для обычных огурцов семечки. Почему же они белого цвета.
Дело в том, что у этих плодов ген, отвечающий за зеленую окраску, находится в подавленном состоянии. Об этом информационному порталу NEWS.ru рассказала заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН Татьяна Штайнерт.
Селекционные испытания сорта огурцов «белая красота» завершились в 2019 году, в 2021 году этот сорт пройдет государственные сортоиспытания. Овощ внесут в Единый реестр сортов сельскохозяйственных растений, после чего семена нового сорта поступят в открытую продажу.
- Этот сорт пригоден как для открытого грунта, так и для теплицы. Он отлично чувствует себя в Сибири, зоне рискованного земледелия. Он пригоден для всех экологических зон за исключением Крайнего Севера, - говорит Татьяна Штайнерт.
Состав белых огурцов по-своему уникален: в плодах много каротиноидов – природных химических соединений, повышающие иммунитет и защищающие мембраны клеток от разрушения, а также нормализующие обмен веществ. Белые огурцы богаты йодом, в них нет привычной для этого овоща горечи.
ИСТОЧНИК KP.RU