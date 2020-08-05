2020-08-05T09:57:23+03:00
Общество

В Екатеринбург прилетит пианист Денис Мацуев

Народный артист России закроет фестиваль Green Royal Fest
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Свердловской филармонииФото: пресс-служба Свердловской филармонии
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В Екатеринбурге 10 августа стартует музыкальный фестиваль Green Royal Fest, это совместный проект Свердловской филармонии и АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Фестиваль пройдет, с соблюдением требований Роспотребнадзора, под открытым небом – в Саду Вайнера. Мероприятие пройдет до 14 августа.

А в последний день, на церемонию закрытия, в Екатеринбург приедет известный пианист и народный артист России Денис Мацуев. Сыграет он вместе с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса.

- Каждый вечер в течение пяти дней в зеленом уголке на Первомайской – Тургенева будут проходить концерты. Главные действующие лица фестиваля – пианисты, как маститые, так и молодые, - рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

Программа фестиваля с 10 по 14 августа:

10 августа. Пианист Иван Бессонов и Уральский молодежный симфонический оркестр. Вход - от 600 рублей.

11 августа. Фортепианный дуэт Андрея Коробейникова и Андрея Гугнина. Вход - от 200 рублей.

12 августа. Концерт «Фортепиано в джазе» с участием Даниила Крамера, Сергея Васильева и Павла Тимофеева. Вход - от 300 рублей.

13 августа. Сольный фортепианный концерт заслуженного артиста России Бориса Березовского. Вход - от 600 рублей.

14 августа. Выступление Народного артиста России Дениса Мацуева с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса. На момент публикации все билеты на этот концерт оказались распроданы.

Начало всех концертов - 19:30. Более подробно ознакомиться с репертуаром артистов можно тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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