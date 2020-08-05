Погрузка на Свердловской железной дороге в июле выросла на 0,3%

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:31:47+03:00

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 7,1% Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в июле 2020 года составила 12,1 млн тонн, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,7% и составил 17,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 7,1%, до 22,25 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2020 года, по оперативным данным, составила 81,7 млн тонн (+0,3% к уровню аналогичного периода 2019 года). За семь месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 22,9 млн тонн (-0,3% к январю-июлю 2019 года);

· строительных грузов – 14,2 млн тонн (+8,7%);

· черных металлов – 5,6 млн тонн (-9,5%);

· лома черных металлов – 1,2 млн тонн (-7,3%);

· руды железной и марганцевой – 7,3 млн тонн (+2,4%);

· химических и минеральных удобрений – 9,1 млн тонн (+3,9%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 5,5 млн тонн (-15,9%);

· цемента –1,66 млн тонн (-15,3%);

· лесных грузов – 1,44 млн тонн (-4,2%);

· руды цветной и серного сырья – 3,65 млн тонн (-0,3%);

· химикатов и соды –1,97 млн тонн (-4%);

· кокса – 1,4 млн (+7,4%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 121,95 млрд тарифных тонно-км (+2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 154,4 млрд тонно-км (-0,1%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в июле 2020 года составила 103,8 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 209,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,2% и составил 264,6 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июнь 2020 года, по оперативным данным, составила 708,8 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 1447,7 млрд тарифных тонно-км (-4,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1835,3 млрд тонно-км (-5,1%)