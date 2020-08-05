2020-08-05T09:19:48+03:00
Происшествия

Дома нашли 77 килограммов прекурсоров наркотиков: на Урале будут судить друзей-наркоторговцев

Товарищи сбывали вещества на территориях Свердловской, Члебяинской, Ленинградской областей и Республики Башкортостан
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Урале будут судить друзей-наркоторговцевНа Урале будут судить друзей-наркоторговцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале под суд отправили двух друзей, жителей Камышловского района, которых обвиняют, в зависимости от роли и степени участия, в изготовлении наркотиков, покушении на изготовление, а также сбыт через интернет-магазины. Преступная мысль сначала возникла у одного из товарищей, после чего он пригласил в группу другого.

- Созданная структура с разработанными мерами конспирации и высокой степенью организации, отлаженным механизмом и общей схемой деятельности, позволяла бесперебойно производить и сбывать прекурсоры [химическое соединение – прим.ред.] наркотиков и психотропных веществ жителям Свердловской, Челябинской, Ленинградской областей и Республики Башкортостан, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Нарколабораторию товарищи обустроили дома у одного из них, в Камышлове. В октябре 2019 года их выследили и задержали полицейские. В ходе осмотра квартиры они нашли 77,7 килограммов наркотиков, прекурсоров наркотиков и психотропных веществ. На них завели уголовное дело и направили в Камышловский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале будут судить парня, который пытался зарезать прохожего
В Сибири начали выращивать белые огурцы: когда они поступят в продажу
В сентябре в центре Екатеринбурге закроют движение на двух улицах
В Екатеринбурге «гусара» и общественника Ярослава Ширшикова приговорили к колонии
Число погибших от COVID-19 на Среднем Урале выросло до 300 человек
В свердловской больнице открылся новый диализный зал
ВТБ снижает ставки по ипотеке
На Урале женщину, зарезавшую своего мужа, отправили в тюрьму на восемь лет
В Екатеринбург прилетит пианист Денис Мацуев
Погрузка на Свердловской железной дороге в июле выросла на 0,3%
Дома нашли 77 килограммов прекурсоров наркотиков: на Урале будут судить друзей-наркоторговцев
В Екатеринбурге определились с местом, где установят мемориал «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге полиция задержала сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра
«Диктант Победы» в Екатеринбурге: где пройти, как подготовиться
В Екатеринбурге мужчина выбросил с 9-ого этажа двух кошек