Дома нашли 77 килограммов прекурсоров наркотиков: на Урале будут судить друзей-наркоторговцев

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:19:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На Урале под суд отправили двух друзей, жителей Камышловского района, которых обвиняют, в зависимости от роли и степени участия, в изготовлении наркотиков, покушении на изготовление, а также сбыт через интернет-магазины. Преступная мысль сначала возникла у одного из товарищей, после чего он пригласил в группу другого.

- Созданная структура с разработанными мерами конспирации и высокой степенью организации, отлаженным механизмом и общей схемой деятельности, позволяла бесперебойно производить и сбывать прекурсоры [химическое соединение – прим.ред.] наркотиков и психотропных веществ жителям Свердловской, Челябинской, Ленинградской областей и Республики Башкортостан, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Нарколабораторию товарищи обустроили дома у одного из них, в Камышлове. В октябре 2019 года их выследили и задержали полицейские. В ходе осмотра квартиры они нашли 77,7 килограммов наркотиков, прекурсоров наркотиков и психотропных веществ. На них завели уголовное дело и направили в Камышловский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU