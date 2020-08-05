В Екатеринбурге определились с местом, где установят мемориал «Город трудовой доблести»

Мемориал установят на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга определились, где установят памятник в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». На эту тему даже проводился опрос на сайте администрации, в котором мог принять участие любой екатеринбуржец. Свой голос, кстати, оставили около трех тысяч человек.

- У нас было несколько площадок, голосование закончено, в нем приняло участие больше трех тысяч человек в Интернете. На сегодня около 40% горожан проголосовали за площадку «Проспект Космонавтов – улица Машиностроителей», - рассказал в эфире «Студии-41» глава города Александр Высокинский. – Именно там мы будем устанавливать мемориальный комплекс.

Еще двумя возможными площадками были территория перед аэропортом Кольцово, площадка у стадиона «Екатеринбург-Арена» и территория недостроенной гостиницы «Дели».

Кроме того, по словам Александра Высокинского, в честь почетного звания на набережной Городского пруда будет установлен небольшой памятный знак, а на въездах в город (по Челябинскому, Пермскому, Тюменскому и Московскому трактам) изменят стелы. На них выгравируют надпись: «Екатеринбург – город трудовой доблести».