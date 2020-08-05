«Диктант Победы» в Екатеринбурге: где пройти, как подготовиться

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:24:49+03:00

"Диктант Победы" пройдет 3 сентября 2020 во всех городах с населением больше 5000 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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3 сентября в Екатеринбурге пройдет международная акция «Диктант Победы». Горожане проверят свои знания о Великой Отечественной войне. По решению Минобрнауки России, абитуриенты, ответившие на все 25 вопросов, получат дополнительные баллы. А результат победителей будет приравнен к персональным достижениям для поступающих в вузы.

Написать диктант можно очно и онлайн: на сайте или через приложение в день проведения мероприятия. Но участники онлайна не претендуют на призы, а просто проверяют свои знания и смогут получить электронную версию диплома участника.

Выбрать площадку для очного участия нужно здесь. Для подготовки к Диктанту организаторы предлагают пройти пробные онлайн-тесты и прочитать материалы Российского исторического общества.

– Акция пройдет во всех населенных пунктах России с численностью более пяти тысяч человек, – рассказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. – В этом году мы уже получили заявки более чем по 7-ми тысячам площадок в России и за рубежом. Это в 5 раз больше, чем в предыдущем году. К акции также присоединились Министерство обороны РФ, МВД и Росгвардия. Мы ожидаем, что общее количество участников оффлайн и онлайн составит не менее полумиллиона человек.

На площадках будут обеспечены все меры безопасности: измерение температуры на входе, выдача масок каждому участнику, соблюдение социальной дистанции.

ПЛОЩАДКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»,

ул. Большакова, 65

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»,

ул. Первомайская, д.73

ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И.И., Ползунова»

пр. Ленина, 28

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»,

ул. Большакова, 65

ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»,

ул. Дагестанская, д.36

ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»,

Ул. Белинского, 91

ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»,

ул. М.Сибиряка, 16

ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»,

ул. Юмашева, 20

ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»

ул. Малышева, 117

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

ул. Первомайская, 73

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»

проспект Космонавтов, 50

ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель»

ул. Артинская, 26

ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»

Пер. Короткий, 1

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж"

ул. Декабристов 83

ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»

ул. Билимбаевская, д. 26, корпус В

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

ул. Умельцев, 1

ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»

пер.Саранинский, 6

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

пр. Ленина, д. 91

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»

проспект Космонавтов,14

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина»

ул. Машиностроителей, 13

ГАПОУ СО «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж»

ул. Карла Маркса, 5

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ул. Крауля, 168

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