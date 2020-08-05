«Диктант Победы» в Екатеринбурге: где пройти, как подготовиться
3 сентября в Екатеринбурге пройдет международная акция «Диктант Победы». Горожане проверят свои знания о Великой Отечественной войне. По решению Минобрнауки России, абитуриенты, ответившие на все 25 вопросов, получат дополнительные баллы. А результат победителей будет приравнен к персональным достижениям для поступающих в вузы.
Написать диктант можно очно и онлайн: на сайте или через приложение в день проведения мероприятия. Но участники онлайна не претендуют на призы, а просто проверяют свои знания и смогут получить электронную версию диплома участника.
Выбрать площадку для очного участия нужно здесь. Для подготовки к Диктанту организаторы предлагают пройти пробные онлайн-тесты и прочитать материалы Российского исторического общества.
– Акция пройдет во всех населенных пунктах России с численностью более пяти тысяч человек, – рассказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. – В этом году мы уже получили заявки более чем по 7-ми тысячам площадок в России и за рубежом. Это в 5 раз больше, чем в предыдущем году. К акции также присоединились Министерство обороны РФ, МВД и Росгвардия. Мы ожидаем, что общее количество участников оффлайн и онлайн составит не менее полумиллиона человек.
На площадках будут обеспечены все меры безопасности: измерение температуры на входе, выдача масок каждому участнику, соблюдение социальной дистанции.
ПЛОЩАДКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»,
ул. Большакова, 65
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»,
ул. Первомайская, д.73
ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И.И., Ползунова»
пр. Ленина, 28
ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»,
ул. Большакова, 65
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»,
ул. Дагестанская, д.36
ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»,
Ул. Белинского, 91
ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»,
ул. М.Сибиряка, 16
ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»,
ул. Юмашева, 20
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
ул. Малышева, 117
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
ул. Первомайская, 73
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
проспект Космонавтов, 50
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель»
ул. Артинская, 26
ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
Пер. Короткий, 1
ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж"
ул. Декабристов 83
ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»
ул. Билимбаевская, д. 26, корпус В
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»
ул. Умельцев, 1
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»
пер.Саранинский, 6
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
пр. Ленина, д. 91
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»
проспект Космонавтов,14
ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина»
ул. Машиностроителей, 13
ГАПОУ СО «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж»
ул. Карла Маркса, 5
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
ул. Крауля, 168
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