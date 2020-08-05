2020-08-05T08:06:11+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина выбросил с 9-ого этажа двух кошек

Одна сразу скончалась, вторая борется за жизнь
Александра СКОРОБОГАТОВА
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В Екатеринбурге мужчина выбросил из окна двух кошек.В Екатеринбурге мужчина выбросил из окна двух кошек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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1 августа на ул. Старых Большевиков 52 мужчина выкинул двух кошек из окна 9 этажа. Свидетелем жестокой расправы стала одна из его соседок живодера. Гуляя около дома, женщина услышала, как что-то громко упало. Затем увидела серую кошку, лежащую на траве.

– Я подумала, что она упала с дерева. Посмотрела на верх, и увидела, как мужчина на девятом этаже вышвыривает вторую следом. Он как будто был под чем-то. Очень странно вел себя. Серая кошка сразу умерла. Я еще не успела сообразить, как подошла какая-то женщина, запихнула ее в черный пакет и унесла. Видимо, хозяйка. А вторая, молоденькая, трехцветная кошечка пыталась встать, - рассказывает женщина.

Пока она звонила в 112, подошла семейная пара. Они спасли вторую кошку. Увезли ее на такси в ветклинику. По их словам, у животного выявлена высотная политравма: открытый перелом тазовой правой конечности и ушиб внутренних органов. Сейчас кошка в стационаре под наблюдением врача.

- Накануне мы навещали кошечку. Она наконец-то сходила по своим кошачьим делам, т.е. она привстала, сделала дела и отползла. По анализам динамика положительная, - рассказывает семейная пара. – Но кошечка все еще отказывается есть. Ей должны поставить препарат который должен вызвать аппетит. Продолжаем бороться за ее жизнь, она тоже старается. Шансы ее спасти есть. Ей нужно время. Если кошечка выживет мы оставим ее себе, не в какие «третьи» руки мы ее не отдадим!

ИСТОЧНИК KP.RU

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