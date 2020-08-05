Не дезинфицировали и не проветривали помещения: на Среднем Урале оштрафовали 20 детских лагерей

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:48:20+03:00

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С 1 июля в Свердловской области официально открылись детские загородные лагеря. Из-за пандемии коронавируса они работают в режиме обсерваторов – то есть детей не выпускают за пределы лагеря, и на протяжении всей смены никого не пускают извне. По данным регионального Роспотребнадзора на 3 августа, в регионе открыты 59 лагерей – 54 загородных и 5 санаторных, в них отдыхают около 6,5 тысяч детей.

Каждое учреждение обязано соблюдать рекомендации санврачей: использовать средства индивидуальной защиты, а также дезинфицировать и проветривать помещения. Для этого лагерям выдали бесконтактные термометры, бактерицидные рециркуляторы воздуха и лампы.

- Весь персонал оздоровительных организаций допущен к работе после прохождения бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Тем не менее, специалисты регулярно устраивают проверки в детских лагерях. Исследуются пробы песка, питьевой воды и воды бассейнов, продуктов, блюд на калорийность, смывов с рабочих поверхностей на пищеблоке. И в ходе таких рейдов были найдены 20 лагерей-нарушителей, которые не соблюдали рекомендации Роспотребнадзора: не использовали дезинфицирующие средства, а также не проветривали спальни. На них наложены штрафы на 31000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU