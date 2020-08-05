2020-08-05T07:48:20+03:00
Общество

Не дезинфицировали и не проветривали помещения: на Среднем Урале оштрафовали 20 детских лагерей

Организации не соблюдали рекомендации Роспотребнадзора
Мария Трапезникова
Поделиться:
Детские загородные лагеря открылись 1 июляДетские загородные лагеря открылись 1 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 июля в Свердловской области официально открылись детские загородные лагеря. Из-за пандемии коронавируса они работают в режиме обсерваторов – то есть детей не выпускают за пределы лагеря, и на протяжении всей смены никого не пускают извне. По данным регионального Роспотребнадзора на 3 августа, в регионе открыты 59 лагерей – 54 загородных и 5 санаторных, в них отдыхают около 6,5 тысяч детей.

Каждое учреждение обязано соблюдать рекомендации санврачей: использовать средства индивидуальной защиты, а также дезинфицировать и проветривать помещения. Для этого лагерям выдали бесконтактные термометры, бактерицидные рециркуляторы воздуха и лампы.

- Весь персонал оздоровительных организаций допущен к работе после прохождения бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Тем не менее, специалисты регулярно устраивают проверки в детских лагерях. Исследуются пробы песка, питьевой воды и воды бассейнов, продуктов, блюд на калорийность, смывов с рабочих поверхностей на пищеблоке. И в ходе таких рейдов были найдены 20 лагерей-нарушителей, которые не соблюдали рекомендации Роспотребнадзора: не использовали дезинфицирующие средства, а также не проветривали спальни. На них наложены штрафы на 31000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У сотрудника детского лагеря под Екатеринбургом во время смены нашли коронавирус. Контактных школьников вывезли из учреждения (подробнее)

У работника детского лагеря под Екатеринбургом обнаружили коронавирус. Отряд, с которым контактировал зараженный, изолировали от других детей и сотрудников лагеря (подробнее)

Прокуратура проверит детский лагерь на Урале, где коронавирус обнаружили у вожатой. 35 детей уже увезли домой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге определились с местом, где установят мемориал «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге полиция задержала сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра
«Диктант Победы» в Екатеринбурге: где пройти, как подготовиться
В Екатеринбурге мужчина выбросил с 9-ого этажа двух кошек
Не дезинфицировали и не проветривали помещения: на Среднем Урале оштрафовали 20 детских лагерей
«Готово на 65%»: в Екатеринбурге реконструируют тепломагистраль за 94 миллиона
В Нижнем Тагиле отменили салют на День города
Заговорили снова: стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге выросла до 90 миллиардов
В Екатеринбурге установят 152 умных остановки с медиаэкранами
В Екатеринбурге пенсионер на иномарке сбил на пешеходном переходе дедушку с внуком
В Екатеринбурге мужчина пытался задушить свою бывшую жену шнурком, который висел на ее шее
«Чудный был автомобиль»: На парковку Кольцово на огромной скорости влетела иномарка
В Екатеринбурге будут судить банду, которая воровала колеса в медицинских масках
На Урале впервые после открытия авиасообщения зарегистрирован COVID-19 у прибывшего с курорта туриста
Вход только в маске: в Екатеринбурге после карантина открывается ИКЕА
На Урале водитель, уснув за рулем, погиб после столкновения со встречным автомобилем
День города 2020 в Екатеринбурге: что увидят горожане
Теперь мы в Nike: ФК «Урал» представил новую игровую форму
Павел Креков рассказал о судьбе полевого госпиталя «Екатеринбург Экспо»
За июнь Кольцово перевез 132 тысячи пассажиров
Уральские таможенники перехватили фуру с поддельными кроссовками, которые пытались провезти из Казахстана
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Екатеринбурге реконструируют Дендрологический парк у УПИ
На Урале подросток стащил у своей бабушки 10 тысяч и телевизор