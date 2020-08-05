«Готово на 65%»: в Екатеринбурге реконструируют тепломагистраль за 94 миллиона

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:23:52+03:00

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Специалисты ЕТК проводят реконструкцию тепломагистрали на улице Расковой – от Московской до Амундсена. Напомним, на работы выделено 94 миллиона рублей. На сегодняшний день ремонт выполнен на 65%: энергетики проводят монтаж бетонных лотков под новую теплотрассу вместо износившейся старой, стыковку трубопроводов и строительство новой теплокамеры.

- Сложность проекта заключается в наличии плотной застройки и необходимости проходить торфяные болотистые грунты, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Необходимо смонтировать дренажные колодцы для сброса стоков из каналов и теплокамеры в ливневую канализацию.

Сейчас местные жители получают горячую воду по временной схеме. А все работы планируется закончить уже к началу отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU