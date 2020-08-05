2020-08-05T07:01:51+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле отменили салют на День города

Такое решение глава города принял из-за неблагоприятной эпидобстановки
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле отменили салют на День городаВ Нижнем Тагиле отменили салют на День городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев решил отменить традиционный праздничный салют на День города. Это связано с неблагоприятной эпидобстановкой: на сегодняшний день в городе зарегистрировано 1170 случаев коронавируса.

- Мы еще не победили коронавирус. К сожалению, мы видим, что многие тагильчане не осознают опасности и перестали соблюдать элементарные меры предосторожности, - констатировал Владислав Пинаев.

Чтобы постараться снизить уровень заболеваемости, в Нижнем Тагиле продолжает действовать масочный режим в транспорте и общественных местах, а также правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение соцдистанции. Кроме салюта на День города, отменены все традиционные массовые мероприятия. «Также рассматривается вариант переноса традиционного фейерверка на празднование Нового года», - добавили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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