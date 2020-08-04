В Екатеринбурге установят 152 умных остановки с медиаэкранами

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:38:00+03:00

Остановки не будет продувать ветер, а специальный экран будет показывать сколько придется ждать транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, о том, что город выиграл федеральный грант по привлечению средств на интеллектуальную систему управления. Это дает возможность установить в городе 152 умные остановки. Об этом глава города заявил в эфире 41 канала.

- Это те, которые не продувает ветер, остановки с медиаэкранами по движению транспорта. Мы их будем ставить на остановочных комплексах, где около трёх тысяч человек в день проходит, - рассказал Александр Высокинский.

Мэр пообещал, что остановки начнут устанавливать в 2021 году. Напомним, что несколько умных остановок на улицах Екатеринбурга появилось еще в прошлом году. Одними из первых были остановки у кинотеатра «Салют» и на площади 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU