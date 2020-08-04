В Екатеринбурге мужчина пытался задушить свою бывшую жену шнурком, который висел на ее шее
В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство» после того как в Верх-Исетском районе мужчина напал на свою бывшую жену. Инцидент произошел 23 июля. Екатеринбуржец ворвался домой к бывшей супруге и стал сыпать оскорблениями и угрозами убить.
Слова мужчины едва не стали реальностью. Во время конфликта он попытался задушить женщину шнурком, который висел на ее шее. Услышав крики, в квартиру прибежала соседка. Увидев ее, мужчина сбежал.
- Пострадавшая женщина сама обратилась в полицию. В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, - рассказали в СК по Свердловской области.
Силовики назначили экспертизу и продолжают допрос свидетелей. Мужчине, чуть не лишившему жизни бывшую супругу, уже предъявлено обвинение.
ИСТОЧНИК KP.RU