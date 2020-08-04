В Екатеринбурге будут судить банду, которая воровала колеса в медицинских масках

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:03:07+03:00

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В Екатеринбурге будут судить трех мужчин, которые воровали колеса с иномарок. Благодаря их действиям на кирпичах остались стоять 17 автомобилей.

- У одного из обвиняемых был опыт сбыта автомобильных колес, поэтому он организовал преступную группу, - рассказывают в прокуратуре по Свердловской области.

Мужчина, которому на тот момент уже стукнуло 50 лет, сначала подговорил воровать колеса своего 22-летнего знакомого. Обещал ему легкий и быстрый заработок. Когда же дела пошли в гору, он привлек в команду третьего человека. Между собой троица общалась специальными терминами даже по телефону – опасались «прослушки». На дело ходили ночью, в медицинских масках и перчатках.

В целом, в результате преступных действий обвиняемых потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей. Задержали троицу в декабре прошлого года. Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по статье «кража, с причинением значительного ущерба гражданам, совершенная группой лиц по предварительному сговору», а также по статье «заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем», - подытожили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU