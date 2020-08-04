2020-08-04T17:25:35+03:00
Коронавирус Covid-19

На Урале впервые после открытия авиасообщения зарегистрирован COVID-19 у прибывшего с курорта туриста

Уралец вернулся домой после отдыха в южном регионе страны
Алина СУРИНА
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Уралец вернулся домой после отдыха в южном регионе страныУралец вернулся домой после отдыха в южном регионе страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале впервые после открытия авиасообщения зарегистрирвоан COVID-19 у прибывшего с курорта туриста. Уралец вернулся домой после отдыха в южном регионе страны. Информацию об этом подтвердили в Роспотребнадзоре и оперативном штабе.

- В Свердловской области зафиксирован случай заболевания COVID-19 у пациента, посещавшего ранее один из курортов. Однако в текущей эпидемиологической ситуации назвать точное место заражения коронавирусом не представляется возможным, - отметили в оперштабе.

Отметим, что с начала пандемии в регионе действовал Указ губернатора, согласно которому все въезжающие из заграницы и городов, где сложная эпидемиологическая ситуация туристы должны были, возвращаясь в Свердловскую область, 14 дней соблюдать изоляцию. Сейчас эта мера предосторожности отменена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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