На Урале впервые после открытия авиасообщения зарегистрирован COVID-19 у прибывшего с курорта туриста
На Урале впервые после открытия авиасообщения зарегистрирвоан COVID-19 у прибывшего с курорта туриста. Уралец вернулся домой после отдыха в южном регионе страны. Информацию об этом подтвердили в Роспотребнадзоре и оперативном штабе.
- В Свердловской области зафиксирован случай заболевания COVID-19 у пациента, посещавшего ранее один из курортов. Однако в текущей эпидемиологической ситуации назвать точное место заражения коронавирусом не представляется возможным, - отметили в оперштабе.
Отметим, что с начала пандемии в регионе действовал Указ губернатора, согласно которому все въезжающие из заграницы и городов, где сложная эпидемиологическая ситуация туристы должны были, возвращаясь в Свердловскую область, 14 дней соблюдать изоляцию. Сейчас эта мера предосторожности отменена.
ИСТОЧНИК KP.RU
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