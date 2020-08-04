Вход только в маске: в Екатеринбурге после карантина открывается ИКЕА

Посетителей ИКЕА будут просить соблюдать масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завтра, 5 августа после долгого перерыва из-за ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, открывается ИКЕА. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

- Оставайтесь дома и берегите себя, но, если вы очень соскучились, то можете посетить наш магазин, открытый с 5 августа, - написано на сайте ИКЕА.

На сайте магазина отмечают, что пускать на территорию будут только посетителей в масках. Число покупателей, одновременно находящихся в магазине, будет ограничено. Загруженность магазина можно будет проверить на официальном сайте компании.

Также покупателей просят соблюдать дистанцию и оплачивать покупки банковской картой. На сайте компании предупреждают, что предоставление услуг оформления кредита и возврата товара осуществляется только по предварительной записи.

Сотрудникам магазина будут измерять температуру, и выдавать маски. Все помещения и предметы, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники, будут дезинфицироваться. Ресторан и детские зоны остаются временно закрытыми.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть магазины в торговых центрах 1 августа. При этом некоторые магазины, в том числе и ИКЕА в ТЦ Мега оставались закрыты.