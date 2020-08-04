2020-08-04T16:28:11+03:00
Происшествия

На Урале водитель, уснув за рулем, погиб после столкновения со встречным автомобилем

Его пассажир также скончался от полученных травм на месте аварии
Алина СУРИНА
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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиФото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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На Урале сегодня днем произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Datsun on-DO по пути из Серова в Екатеринбург уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:45 часов на 232 км автодороги Екатеринбург-Серов, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель и пассажир автомобиля «Datsun on-DO» от полученных травм скончались на месте аварии. Движение автомобилей во время работы сотрудников Госавтоинспекции было перекрыто. Сейчас с ГИБДД проводят проверку, опрашивают очевидцев и устанавливают личности погибших.

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД. Инспекторы просят уральцев строго соблюдать скоростной режим, не выезжать на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и не садиться за руль автомобиля в утомлённом состоянии. При наступлении признаков утомления водителю следует незамедлительно прекратить движение и отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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