На Урале водитель, уснув за рулем, погиб после столкновения со встречным автомобилем
На Урале сегодня днем произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Datsun on-DO по пути из Серова в Екатеринбург уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4.
- Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:45 часов на 232 км автодороги Екатеринбург-Серов, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Водитель и пассажир автомобиля «Datsun on-DO» от полученных травм скончались на месте аварии. Движение автомобилей во время работы сотрудников Госавтоинспекции было перекрыто. Сейчас с ГИБДД проводят проверку, опрашивают очевидцев и устанавливают личности погибших.
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД. Инспекторы просят уральцев строго соблюдать скоростной режим, не выезжать на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и не садиться за руль автомобиля в утомлённом состоянии. При наступлении признаков утомления водителю следует незамедлительно прекратить движение и отдохнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU