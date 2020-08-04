Павел Креков рассказал о судьбе полевого госпиталя «Екатеринбург Экспо»

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:31:06+03:00

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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о том, что будет с полевым госпиталем «Екатеринбург Экспо» в ближайшее время.

В регионе постепенно высвобождаются койко-места в госпиталях, где лечат больных с COVID-19. Новых заболевших становится меньше, часть из них переносит инфекцию в легкой форме.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Поэтому постепенно больнице переводят на работу по своему привычному профилю. Несколько человек продолжают лечение от коронавируса в полевом госпитале «Екатеринбург Экспо». Людей обязательно долечат на этой площадке, после чего госпиталь будет свернут.

- Потребности в койках в этом модуле пока нет. Кто там сегодня лечится – долечится. Новых больных туда не будем принимать. Госпиталь будет свернут, после чего его разместят на площадке Центра медицины катастроф. Мы всегда готовы развернуть его снова, но будем надеяться, что такой необходимости не возникнет, - рассказал на брифинге оперативного штаба вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

ИСТОЧНИК KP.RU