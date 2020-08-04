За июнь Кольцово перевез 132 тысячи пассажиров

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:58:54+03:00

Это в 3,5 раза больше, чем в мае

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За первый месяц лета, июнь, через аэропорт Кольцово прошло больше 132 тысяч пассажиров. Это почти в 3,5 раза больше, чем в мае (37 233 человека). Такие данные опубликованы на официальном портале Росавиации. При этом за аналогичный период прошлого года общий пассажиропоток составил 612 тысяч человек.

Напомним, что в конце марта Россия закрыла границы с другими странами из-за пандемии коронавируса. Из-за этого в Кольцово, в частности, сильно сократился пассажиропоток.

Но вот уже с 1 августа Правительство РФ разрешило летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию и Черногорию. Кроме того, не так давно были открыты границы с Абхазией. Но пока что улететь туда можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU