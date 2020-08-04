В Екатеринбурге реконструируют Дендрологический парк у УПИ

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На портале госзакупок вывешен конкурс на проведение реконструкции в Дендрологическом парке у УПИ. Согласно документации, начальная стоимость контракта оценивалась в пять миллионов, однако выигравшая компания ООО «Проектно-строительная компания «Атлант», по данным базы «Контур.Фокус», выполнит работы за меньшую сумму – за 3,7 миллионов.

Согласно проекту, реконструкция должна быть выполнена в стиле «Английский ландшафтный парк»: в центре должен будет располагаться фонтан с чашей диаметром 5-6 метров, а на всей остальной территории – площадки для отдыха, тропинки, детские площадки, освещение, ограждения.

Сейчас в Екатеринбурге полным ходом идет реконструкция еще одного крупного городского парка – парка за Дворцом молодежи. Но к проекту у местных жителей и активистов было очень много вопросов и претензий, поэтому после общественных обсуждений его решили несколько скорректировать.

ИСТОЧНИК KP.RU