2020-08-04T12:49:49+03:00
Происшествия

На Урале подросток стащил у своей бабушки 10 тысяч и телевизор

Сейчас он находится под подпиской о невыезде
Мария Трапезникова
Поделиться:
За подобное преступление подростку грозит до пяти лет лишения свободыЗа подобное преступление подростку грозит до пяти лет лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ревде, что в Свердловской области, 17-летний подросток украл у своей 69-летней бабушки 10 тысяч рублей. Это произошло в конце июля, а месяцем ранее внук стащил из ее квартиры телевизор, после чего сдал его в ломбард, выручив тем самым 13 тысяч рублей. Парня быстро раскрыли.

- В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, - рассказали в пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. За подобное преступление ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале подросток стащил у своей бабушки 10 тысяч и телевизор
Как выбрать вкусный, спелый и безопасный арбуз: отвечает Роспотребнадзор
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Екатеринбург стал одним из самых матриархальных городов России
Эвакуировали 59 человек: в Екатеринбурге загорелось здание УрО РАН
Уральские подростки стали меньше воровать и убивать
В Екатеринбурге поймали пару фальшивомонетчиков
Ученые обследуют Левихинский рудник, чтобы снизить его воздействие на экологию Урала
В Екатеринбурге хотят восстановить пруд у парка Маяковского: проекты застройки
Стало известно, когда в Свердловской области начнется вакцинация от COVID-19
От коронавируса погибли еще девять уральцев
Какие действуют меры профилактики COVID-19 при посещении ТЦ: отвечает Роспотребнадзор
Перевозки пассажиров на СвЖД в июле снизились на 29%
В Екатеринбурге облагородят сквер у Дома художников
Какие больницы Свердловской области возвращают плановые приемы: список
Не убедилась в безопасности: в Екатеринбурге велосипедистка бросилась под колеса машины
В ЦПКиО Екатеринбурга снова открываются аттракционы
В ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатр
«По собственному желанию»: гендиректор «Титановой долины», обвиняемый в получении взятки, покинул свой пост
С начала сезона клещи покусали 30,5 тысяч уральцев
Машины вспыхнули, как спички: на Урале в страшном ДТП погибли два человека