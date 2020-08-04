На Урале подросток стащил у своей бабушки 10 тысяч и телевизор
В Ревде, что в Свердловской области, 17-летний подросток украл у своей 69-летней бабушки 10 тысяч рублей. Это произошло в конце июля, а месяцем ранее внук стащил из ее квартиры телевизор, после чего сдал его в ломбард, выручив тем самым 13 тысяч рублей. Парня быстро раскрыли.
- В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, - рассказали в пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. За подобное преступление ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU