На Урале подросток стащил у своей бабушки 10 тысяч и телевизор

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:49:49+03:00

Сейчас он находится под подпиской о невыезде

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В Ревде, что в Свердловской области, 17-летний подросток украл у своей 69-летней бабушки 10 тысяч рублей. Это произошло в конце июля, а месяцем ранее внук стащил из ее квартиры телевизор, после чего сдал его в ломбард, выручив тем самым 13 тысяч рублей. Парня быстро раскрыли.

- В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, - рассказали в пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. За подобное преступление ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU