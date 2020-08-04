Как выбрать вкусный, спелый и безопасный арбуз: отвечает Роспотребнадзор
В Екатеринбурге прилавки торговых лотков завалены арбузами и дынями. С виду красивые и по цене недорогие арбузы горожане расхватывают «на ура». Важно помнить о нескольких правилах, которые помогут выбрать спелый и безопасный арбуз.
1. Не нужно покупать фрукты и ягоды у дороги, потому что в этом случае вы покупаете «кота в мешке», и претензии потом предъявлять будет некому.
2. Товар должен лежать на прилавке под навесом, так как прямой солнечный свет испортит ягоду. Лучше брать арбузы в магазине.
3. Товар ни в коем случае не должен лежать на земле: во-первых, он может испортиться, во-вторых, на нем окажутся опасные микробы, которых вы принесете домой на стол.
4. Нельзя покупать арбузы и дыни и надрезом для определения спелости. Бактерии попадают на мякоть, поэтому велик риск подхватить инфекцию.
5. Принесли арбуз домой: обязательно помойте его с мылом – это исключит риск заражения опасными вирусами.
6. Приобретайте арбуз такого размера, чтобы скушать его за один день, пока он не испортился.
КАК ВЫБРАТЬ СПЕЛЫЙ И СЛАДКИЙ АРБУЗ
1. Хвостик спелого арбуза – сухой. Зеленый хвостик говорит о том, что плод недозрел.
2. Ударьте несильно арбуз ладонью: если звук глухой – арбуз спелый.
3. Если хватит сил – сожмите арбуз, негромкий треск говорит о зрелости плода.
ИСТОЧНИК KP.RU