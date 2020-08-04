Эвакуировали 59 человек: в Екатеринбурге загорелось здание УрО РАН

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:19:03+03:00

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Сегодня днем, 4 августа, в Екатеринбурге вспыхнуло здание Уральского отделения РАН, которое находится на улице Софьи Ковалевской, 16. Диспетчеры МЧС получили вызов в 13:11, на место выехали 54 спасателя на 17 спецмашинах. По данным специалистов, возгорание произошло в одном из помещений цокольного этажа.

- Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре удалось своевременно до прибытия пожарных организовать эвакуацию людей из здания, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Всего были эвакуированы 59 человек, к счастью, все обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 13:32 огонь удалось локализовать, в 13:38 открытое горение ликвидировано, сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU