Екатеринбург стал одним из самых матриархальных городов России

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:21:25+03:00

Специалисты узнавали у горожан, готовы ли они к тому, что на пост мэра будет назначена женщина

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Аналитики агентства Zoom Market в июле провели исследование о том, в каких городах России жители поддерживают матриархальный строй. И Екатеринбург вышел в лидеры – он оказался на втором месте, уступив лишь Москве. Специалисты узнавали у горожан, готовы ли они к тому, что на пост мэра будет назначена женщина.

Рейтинг был сформирован на основании трех четких вопросов: «Скажите, вы допускаете возможность назначения женщины на должность главы вашего города?», «Вы бы проголосовали за назначение женщины на пост главы вашего города?», «По вашему мнению, женщина может управлять городом не менее эффективно, чем мужчина?».

В Екатеринбурге за мэра-женщину проголосовали 48% опрошенных. При этом, по словам коммерческого агентства Андрея Штырова, в целом по России положительно на этот вопрос ответили лишь 42% человек.

Опрос проводился в 17 городах России по методу личных интервью. В общей сложности было опрошено 2040 респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU