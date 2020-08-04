В Екатеринбурге поймали пару фальшивомонетчиков
21 июля в полицию Екатеринбурга обратился управляющий одного из пивных магазинов. Он рассказал, что во время пересчета «налички», которые поступили от покупателей в период с 14 по 15 июля, он обнаружил купюру в 5000 рублей, которая была похожа на поддельную. В магазин выехала следственно-оперативная группа. Эксперты забрали купюру и направили на исследование, которое подтвердило опасения управляющего. Тогда полицейские начали поиски владельцев фальшивых денег.
Молодые люди пытались на поддельную купюру в 5000 рублей купить продукты в пивном магазине.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены граждане, причастные к сбыту фальшивки. Через некоторое время их задержали. Ими оказались 26-летний житель Башкортостана и его 36-летняя знакомая, проживающая в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Оба задержанных нигде официально не работают. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
На видео с записи камеры наблюдения заметно, что кассир, прежде чем принять купюру, невнимательно ее изучила.
Сейчас на фальшивомонетчиков завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь им грозит, - до восьми лет колонии. До решения суда пару отправили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU