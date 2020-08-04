2020-08-04T11:41:44+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали пару фальшивомонетчиков

Молодые люди пытались на поддельную купюру в 5000 рублей купить продукты в пивном магазине
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

21 июля в полицию Екатеринбурга обратился управляющий одного из пивных магазинов. Он рассказал, что во время пересчета «налички», которые поступили от покупателей в период с 14 по 15 июля, он обнаружил купюру в 5000 рублей, которая была похожа на поддельную. В магазин выехала следственно-оперативная группа. Эксперты забрали купюру и направили на исследование, которое подтвердило опасения управляющего. Тогда полицейские начали поиски владельцев фальшивых денег.

Молодые люди пытались на поддельную купюру в 5000 рублей купить продукты в пивном магазине.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены граждане, причастные к сбыту фальшивки. Через некоторое время их задержали. Ими оказались 26-летний житель Башкортостана и его 36-летняя знакомая, проживающая в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Оба задержанных нигде официально не работают. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

На видео с записи камеры наблюдения заметно, что кассир, прежде чем принять купюру, невнимательно ее изучила.

Сейчас на фальшивомонетчиков завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь им грозит, - до восьми лет колонии. До решения суда пару отправили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале подросток стащил у своей бабушки 10 тысяч и телевизор
Как выбрать вкусный, спелый и безопасный арбуз: отвечает Роспотребнадзор
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Екатеринбург стал одним из самых матриархальных городов России
Эвакуировали 59 человек: в Екатеринбурге загорелось здание УрО РАН
Уральские подростки стали меньше воровать и убивать
В Екатеринбурге поймали пару фальшивомонетчиков
Ученые обследуют Левихинский рудник, чтобы снизить его воздействие на экологию Урала
В Екатеринбурге хотят восстановить пруд у парка Маяковского: проекты застройки
Стало известно, когда в Свердловской области начнется вакцинация от COVID-19
От коронавируса погибли еще девять уральцев
Какие действуют меры профилактики COVID-19 при посещении ТЦ: отвечает Роспотребнадзор
Перевозки пассажиров на СвЖД в июле снизились на 29%
В Екатеринбурге облагородят сквер у Дома художников
Какие больницы Свердловской области возвращают плановые приемы: список
Не убедилась в безопасности: в Екатеринбурге велосипедистка бросилась под колеса машины
В ЦПКиО Екатеринбурга снова открываются аттракционы
В ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатр
«По собственному желанию»: гендиректор «Титановой долины», обвиняемый в получении взятки, покинул свой пост
С начала сезона клещи покусали 30,5 тысяч уральцев
Машины вспыхнули, как спички: на Урале в страшном ДТП погибли два человека