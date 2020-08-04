В Екатеринбурге поймали пару фальшивомонетчиков

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:41:44+03:00

Молодые люди пытались на поддельную купюру в 5000 рублей купить продукты в пивном магазине

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21 июля в полицию Екатеринбурга обратился управляющий одного из пивных магазинов. Он рассказал, что во время пересчета «налички», которые поступили от покупателей в период с 14 по 15 июля, он обнаружил купюру в 5000 рублей, которая была похожа на поддельную. В магазин выехала следственно-оперативная группа. Эксперты забрали купюру и направили на исследование, которое подтвердило опасения управляющего. Тогда полицейские начали поиски владельцев фальшивых денег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/794269" frameborder="0"></iframe> Молодые люди пытались на поддельную купюру в 5000 рублей купить продукты в пивном магазине.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены граждане, причастные к сбыту фальшивки. Через некоторое время их задержали. Ими оказались 26-летний житель Башкортостана и его 36-летняя знакомая, проживающая в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Оба задержанных нигде официально не работают. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

На видео с записи камеры наблюдения заметно, что кассир, прежде чем принять купюру, невнимательно ее изучила.

Сейчас на фальшивомонетчиков завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь им грозит, - до восьми лет колонии. До решения суда пару отправили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU