От коронавируса погибли еще девять уральцев

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:03:45+03:00

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За минувшие сутки на Среднем Урале подтвердились еще девять смертей от коронавируса. Всего в регионе 294 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб. В сводку также попали 182 новых случая заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+175). А с начала пандемии зарегистрировано 21361 заболевших.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 137 пациентов, 119 из них находятся в реанимациях, в том числе 58 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 535. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начал пандемии уральские медики выписали из больниц 18037 человек. Только за сутки вылечили 96 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU