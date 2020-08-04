2020-08-04T10:25:09+03:00
Общество

Перевозки пассажиров на СвЖД в июле снизились на 29%

В июле 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,3 миллионов пассажиров
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В пригородном сообщении отправлено 1,9 миллионов пассажировВ пригородном сообщении отправлено 1,9 миллионов пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативным данным, в июле 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,3 млн пассажиров, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,9 млн пассажиров (-20,4%), в дальнем следовании – 0,4 млн (-51,8%). Пассажирооборот в июле 2020 года составил 500,3 млн пасс-км, что на 53,2% меньше июля 2019 года.

За семь месяцев (январь-июль) 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 13,2 млн пассажиров, что на 26,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 10,2 млн пассажиров (-22,3%), в дальнем следовании – 3 млн (-38,4%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2020 года снизился на 36,9% и составил 3,4 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в июле 2020 года, по оперативным данным, перевезено 80,9 млн пассажиров, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 74 млн пассажиров (-22,6%), в дальнем следовании – 6,9 млн (-50,8%). Пассажирооборот в июле 2020 года составил 7,7 млрд пасс-км, что на 55% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего за январь-июль 2020 года перевезено 462,2 млн пассажиров (-32,4% к январю-июлю 2019 года), из них в дальнем следовании – 36,6 млн пассажиров (-45%), в пригородном сообщении – 425,6 млн (-31%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2020 года снизился на 44,8% к уровню прошлого года и составил 41,5 млрд пасс-км.

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