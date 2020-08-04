В Екатеринбурге облагородят сквер у Дома художников

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:58:05+03:00

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В Екатеринбурге пройдет реконструкция сквера в Дома художников на улице Куйбышева. Сейчас зелена зона у здания больше напоминает заброшенный сад. Из него хотят сделать красивый сквер для отдыха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/794237" frameborder="0"></iframe> Лидер группы «Чайф» предложил реконструировать сквер у Дома художников в Екатеринбурге.Олег ГАЛИМОВ

Как оказалось, одним из идеологов реконструкции является лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин:

- Хочется, чтобы у красивого здания был и красивый сквер. Уже разработан проект, надо его согласовать с властями города.

Кстати, разработкой проекта занимается строительная компания «Атомстройкомплекс». Ориентировочная стоимость - 10 миллионов рублей. Архитекторы и урбанисты составили эскизный проект, выставив его на общественные обсуждения. По их итогу от первоначального варианта пришлось отказаться. Поэтому сквер решили сделать более классическим – так появилась симметричная планировка, соответствующая стилистике здания 1956 года постройки.

Проект благоустройства сквера. Фото: Атамстройкомплекс

ИСТОЧНИК KP.RU