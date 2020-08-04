В Екатеринбурге облагородят сквер у Дома художников
В Екатеринбурге пройдет реконструкция сквера в Дома художников на улице Куйбышева. Сейчас зелена зона у здания больше напоминает заброшенный сад. Из него хотят сделать красивый сквер для отдыха.
Лидер группы «Чайф» предложил реконструировать сквер у Дома художников в Екатеринбурге.Олег ГАЛИМОВ
Как оказалось, одним из идеологов реконструкции является лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин:
- Хочется, чтобы у красивого здания был и красивый сквер. Уже разработан проект, надо его согласовать с властями города.
Кстати, разработкой проекта занимается строительная компания «Атомстройкомплекс». Ориентировочная стоимость - 10 миллионов рублей. Архитекторы и урбанисты составили эскизный проект, выставив его на общественные обсуждения. По их итогу от первоначального варианта пришлось отказаться. Поэтому сквер решили сделать более классическим – так появилась симметричная планировка, соответствующая стилистике здания 1956 года постройки.
Проект благоустройства сквера. Фото: Атамстройкомплекс
ИСТОЧНИК KP.RU