Какие больницы Свердловской области возвращают плановые приемы: список
Из-за того, что число ежедневных заболевших COVID-19 постепенно идет на спад и освобождаются больничные койки, власти Свердловской области приняли решение возвращать к профильному режиму работы больницы региона.
Так, например, со вчерашнего дня, 3 августа, плановых пациентов начали принимать семь клиник Екатеринбурга:
- нейрохирургический корпус ГКБ №40;
- НИИ ОММ;
- 354 окружной военный клинический госпиталь;
- ЦГКБ №1;
- Областная детская клиническая больница;
- отделения реабилитации ЦГБ №3;
- отделения Областной наркологической больницы.
- В ближайшее время к плановой работе предполагается возвращать детские инфекционные стационары в Каменске-Уральском, Первоуральске и Нижнем Тагиле, - рассказали в региональном оперштабе.
Кроме того, на сегодняшний день в инфекционных госпиталях Свердловской области уже освободилось больше 40% коек для пациентов с коронавирусом и пневмониям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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