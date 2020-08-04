Какие больницы Свердловской области возвращают плановые приемы: список

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:46:05+03:00

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Из-за того, что число ежедневных заболевших COVID-19 постепенно идет на спад и освобождаются больничные койки, власти Свердловской области приняли решение возвращать к профильному режиму работы больницы региона.

Так, например, со вчерашнего дня, 3 августа, плановых пациентов начали принимать семь клиник Екатеринбурга:

- нейрохирургический корпус ГКБ №40;

- НИИ ОММ;

- 354 окружной военный клинический госпиталь;

- ЦГКБ №1;

- Областная детская клиническая больница;

- отделения реабилитации ЦГБ №3;

- отделения Областной наркологической больницы.

- В ближайшее время к плановой работе предполагается возвращать детские инфекционные стационары в Каменске-Уральском, Первоуральске и Нижнем Тагиле, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, на сегодняшний день в инфекционных госпиталях Свердловской области уже освободилось больше 40% коек для пациентов с коронавирусом и пневмониям.

ИСТОЧНИК KP.RU