Не убедилась в безопасности: в Екатеринбурге велосипедистка бросилась под колеса машины

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:31:43+03:00

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Минувшим вечером, 3 августа, на 13-м километре дублера Сибирского тракта произошло серьезное ДТП, в котором пострадала женщина. Представительно установлено, что 18-летний водитель Kia ехал со стороны улицы 40 лет Комсомола и сбил 47-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении.

- Водитель рассказал, что он двигался по дублеру, как вдруг неожиданно на полосу его движения выехала женщина на велосипеде, которая перед началом маневра не посмотрела по сторонам и не убедилась в безопасности, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Водитель экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось.

В итоге, женщину с ушибами, ссадинами и травмой головы госпитализировали в ГКБ №36.

С начала этого года в Екатеринбурге произошло 32 аварии с участием велосипедистов, в них 34 человека получили травмы. Одной из причин является несоблюдение очередности проезда водителями велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU