В ЦПКиО Екатеринбурга снова открываются аттракционы

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:20:09+03:00

Аттракционы в парке были закрыты на время пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетить их можно будет уже в ближайшие дни

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Мэр Александр Высокинский заявил, что Роспотребнадзор готов открыть карусели с соблюдением мер безопасности по коронавирусу.

Об этом во время рабочего визита в парк заявил мэр Александр Высокинский.

- Я поговорил со специалистами Роспотребнадзора, они готовы выдать разрешение. Но чтобы никаких очередей! Я в выходные приеду и проверю. Будут нарушения - закроем все в этот же день, - заявил Высокинский во время разговора с директором парка Екатериной Кейльман.

ИСТОЧНИК KP.RU