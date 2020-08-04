В ЦПКиО Екатеринбурга снова открываются аттракционы
Посетить их можно будет уже в ближайшие дни
Аттракционы в парке были закрыты на время пандемии коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Александр Высокинский заявил, что Роспотребнадзор готов открыть карусели с соблюдением мер безопасности по коронавирусу.
Об этом во время рабочего визита в парк заявил мэр Александр Высокинский.
- Я поговорил со специалистами Роспотребнадзора, они готовы выдать разрешение. Но чтобы никаких очередей! Я в выходные приеду и проверю. Будут нарушения - закроем все в этот же день, - заявил Высокинский во время разговора с директором парка Екатериной Кейльман.
ИСТОЧНИК KP.RU