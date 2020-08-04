2020-08-04T09:14:50+03:00
Общество

В ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатр

Он будет организован под открытым небом
Олег ГАЛИМОВ
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В ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатрВ ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатрФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня директор парка Екатерина Кейльман отчиталась о проделанной работе перед мэром. К 2021 году в парке Маяковского появится два новых фуд-корта и летний кинотеатр.

Об этом во время визита мэра Александра Высокинского заявила директор Екатерина Кейльман.

Старая сцена парка сейчас находится в аварийном состоянии Фото: Олег ГАЛИМОВ

Старая сцена парка сейчас находится в аварийном состоянииФото: Олег ГАЛИМОВ

- Общая выручка фуд-кортов сейчас составляет порядка пяти миллионов рублей. Также хотим организовать кинотеатр под открытым небом, - пояснила Екатерина Кейльман.

Старая сцена парка сейчас находится в аварийном состоянии. Уже разработана концепция размещения здесь кинотеатра.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проинспектировал парк Маяковского.Олег ГАЛИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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