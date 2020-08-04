4 Авг. 2020 2020-08-04T09:14:50+03:00

В ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он будет организован под открытым небом

Изменить размер текста: A A

Сегодня директор парка Екатерина Кейльман отчиталась о проделанной работе перед мэром. К 2021 году в парке Маяковского появится два новых фуд-корта и летний кинотеатр.

Об этом во время визита мэра Александра Высокинского заявила директор Екатерина Кейльман.

Старая сцена парка сейчас находится в аварийном состоянииФото: Олег ГАЛИМОВ

- Общая выручка фуд-кортов сейчас составляет порядка пяти миллионов рублей. Также хотим организовать кинотеатр под открытым небом, - пояснила Екатерина Кейльман.

Старая сцена парка сейчас находится в аварийном состоянии. Уже разработана концепция размещения здесь кинотеатра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/794231" frameborder="0"></iframe> Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проинспектировал парк Маяковского.Олег ГАЛИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU