В ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатр
Сегодня директор парка Екатерина Кейльман отчиталась о проделанной работе перед мэром. К 2021 году в парке Маяковского появится два новых фуд-корта и летний кинотеатр.
Об этом во время визита мэра Александра Высокинского заявила директор Екатерина Кейльман.
Старая сцена парка сейчас находится в аварийном состоянииФото: Олег ГАЛИМОВ
- Общая выручка фуд-кортов сейчас составляет порядка пяти миллионов рублей. Также хотим организовать кинотеатр под открытым небом, - пояснила Екатерина Кейльман.
Старая сцена парка сейчас находится в аварийном состоянии. Уже разработана концепция размещения здесь кинотеатра.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проинспектировал парк Маяковского.Олег ГАЛИМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU