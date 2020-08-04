2020-08-04T09:04:30+03:00
Общество

«По собственному желанию»: гендиректор «Титановой долины», обвиняемый в получении взятки, покинул свой пост

Артемий Кызласов обратился с этой просьбой к совету директоров
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Топ-менеджера задержали в момент получения денегТоп-менеджера задержали в момент получения денегФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, обвиняемый в получении взятки, ушел со своего поста.

Напомним, Артемия Кызласова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (2,5 миллиона рублей). По версии следствия, передача денег произошла 17 февраля нынешнего года в бизнес-центре «Высоцкий». Деньги Артемий Кызласов получил от предпринимателя Дмитрия Панова, его фирма являлась контрагентом «Титановой долины». Посредником при передаче взятки выступал замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, уверены силовики. Ему предъявлено обвинение в посредничестве.

- Совет директоров особой экономической зоны «Титановая долина» удовлетворил просьбу Артемия Кызласова об отставке, - рассказали «КП» в пресс-службе компании.

Там уточнили, что соответствующая просьба от бывшего гендиректора поступила в адрес высшего органа управления акционерным обществом накануне. Кызласов попросил уволить его по собственному желанию.

- 3 августа в заочной форме был проведен совет директоров особой экономической зоны, на котором отставка Артемия Кызласова была принята, - уточнили в пресс-службе «Титановой долины».

Временно исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» продолжает оставаться Андрей Антипов.

Недавно суд выпустил Артемия Кызласова и Михиала Шилиманова из СИЗО под денежный залог, но прокуратура оспорила это решение. В итоге фигурантов громкого дела отправили под домашний арест до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перевозки пассажиров на СвЖД в июле снизились на 29%
В Екатеринбурге облагородят сквер у Дома художников
Какие больницы Свердловской области возвращают плановые приемы: список
Не убедилась в безопасности: в Екатеринбурге велосипедистка бросилась под колеса машины
В ЦПКиО Екатеринбурга снова открываются аттракционы
В ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатр
«По собственному желанию»: гендиректор «Титановой долины», обвиняемый в получении взятки, покинул свой пост
С начала сезона клещи покусали 30,5 тысяч уральцев
Машины вспыхнули, как спички: на Урале в страшном ДТП погибли два человека
В Екатеринбурге реконструируют детский сад «Золотое яблоко»
Реконструкция Театра кукол обойдется Екатеринбургу в 340 миллионов
В Екатеринбурге бизнесмен задолжал своим сотрудникам 4,5 миллионов
Доставка в два раза быстрее: в Екатеринбург поступили 33 новых почтовых автомобиля
На Среднем Урале на 40% сократят число коек для больных COVID-19
В Екатеринбурге объявили конкурс на второй этап реконструкции Макаровского моста
Полиции Новоуральска назначили нового главу
В Екатеринбурге 18-летний парень на Kia Rio сбил женщину на велосипеде
Мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника, прошли на СвЖД в онлайн-формате
В Екатеринбурге до конца августа закрыли движение по улице Лунной
В Екатеринбурге бывший полицейский получил срок после ссоры с задержанным
Покрас Лампас приедет в Екатеринбург на нелегальный фестиваль «Карт-Бланш»
ВТБ: число сделок с загородными домами в Челябинской области в этом году выросло на 40%
Волшебной палочки от жира нет: звезда шоу «План Б» раскрыла секрет похудения
В Екатеринбурге судебный пристав получил срок за взятки
Что изменится после перенастройки работы системы здравоохранения Свердловской области
ВТБ: объем сделок с загородными домами в Свердловской области в этом году вырос в 2 раза
В Екатеринбурге на месяц закрывают проезд по Шефской
В Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение
Свердловский губернатор предложил установить порог для повышения цен на коммуналку в 2021 году