«По собственному желанию»: гендиректор «Титановой долины», обвиняемый в получении взятки, покинул свой пост

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:04:30+03:00

Артемий Кызласов обратился с этой просьбой к совету директоров

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Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, обвиняемый в получении взятки, ушел со своего поста.

Напомним, Артемия Кызласова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (2,5 миллиона рублей). По версии следствия, передача денег произошла 17 февраля нынешнего года в бизнес-центре «Высоцкий». Деньги Артемий Кызласов получил от предпринимателя Дмитрия Панова, его фирма являлась контрагентом «Титановой долины». Посредником при передаче взятки выступал замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, уверены силовики. Ему предъявлено обвинение в посредничестве.

- Совет директоров особой экономической зоны «Титановая долина» удовлетворил просьбу Артемия Кызласова об отставке, - рассказали «КП» в пресс-службе компании.

Там уточнили, что соответствующая просьба от бывшего гендиректора поступила в адрес высшего органа управления акционерным обществом накануне. Кызласов попросил уволить его по собственному желанию.

- 3 августа в заочной форме был проведен совет директоров особой экономической зоны, на котором отставка Артемия Кызласова была принята, - уточнили в пресс-службе «Титановой долины».

Временно исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» продолжает оставаться Андрей Антипов.

Недавно суд выпустил Артемия Кызласова и Михиала Шилиманова из СИЗО под денежный залог, но прокуратура оспорила это решение. В итоге фигурантов громкого дела отправили под домашний арест до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU