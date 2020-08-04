Машины вспыхнули, как спички: на Урале в страшном ДТП погибли два человека
Поздним вечером 3 августа на Урале, на 2-м километре трассы «Белоярский – Асбест», произошла жуткая авария, в которой погибли два человека. Там столкнулись лоб в лоб два автомобиля, Nissan и Geely. Предварительно установлено, что первая иномарка выехала на встречку и протаранила вторую. В итоге, от сильного удара обе легковушки вспыхнули, как спичка.
- В результате ДТП водитель и пассажир Nissan от полученных травм скончались на месте, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Представителями МВД устанавливаются личности погибших. Женщина, управляющая автомобилем Geely, а также две ее пассажирки, не пострадали.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сейчас специалисты будут проводить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, был ли алкоголь в крови у погибших.
Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о том, что нужно неукоснительно соблюдать ПДД, в том числе и скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU