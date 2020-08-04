В Екатеринбурге реконструируют детский сад «Золотое яблоко»

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:08:27+03:00

Сейчас его используют в качестве склада Театра кукол

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проверил состояние детского сада №239 «Золотое яблоко» на улице Мичурина.

Здание садика находится в аварийном состоянии. Главе города доложили, что здание находится на контроле Фонда капитального ремонта. Ремонт одного «квадрата» обойдется в 50 тысяч рублей. Сейчас пока что здание используется как склад для Театра кукол.

Сейчас детсад находится в ужасном состоянииФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/794212" frameborder="0"></iframe> Стало известно, когда завершится реконструкция детсада "Золотое яблоко".Олег ГАЛИМОВ

Несмотря на то, что здание построили относительно недавно, оно оказалось некачественным. К 2022-2023 году начнется капитальный ремонт.

- «Золотое яблоко» оказалось внутри гнилым, - подытожил мэр Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU