В Екатеринбурге реконструируют детский сад «Золотое яблоко»
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проверил состояние детского сада №239 «Золотое яблоко» на улице Мичурина.
Здание садика находится в аварийном состоянии. Главе города доложили, что здание находится на контроле Фонда капитального ремонта. Ремонт одного «квадрата» обойдется в 50 тысяч рублей. Сейчас пока что здание используется как склад для Театра кукол.
Сейчас детсад находится в ужасном состоянииФото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, когда завершится реконструкция детсада "Золотое яблоко".Олег ГАЛИМОВ
Несмотря на то, что здание построили относительно недавно, оно оказалось некачественным. К 2022-2023 году начнется капитальный ремонт.
- «Золотое яблоко» оказалось внутри гнилым, - подытожил мэр Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU