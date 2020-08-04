Доставка в два раза быстрее: в Екатеринбург поступили 33 новых почтовых автомобиля

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:20:31+03:00

В связи с этим был увеличен штат курьеров – на 30 человек

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Уральцы из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер стали в два раза чаще пользоваться доставкой «Почты России». В связи с этим закупили новые автомобили – 33 курьерских машины поступили накануне, 3 августа, в Екатеринбург. Благодаря этому почтовый автопарк вырос до 83 автомобилей.

- В связи с ростом объемов доставки была увеличена и штатная численность курьерской службы. В этом году дополнительно были трудоустроены 30 человек, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России».

Новые машины смогут перевозить грузы до 750 килограммов, они оснащены системой ГЛОНАСС и кондиционерами, а также брендированы «Почтой России». Автомобили распределят по семи городам Свердловской области: Екатеринбургу, Первоуральску, Нижнему Тагилу, Серову, Асбесту, Каменску-Уральскому и Лесному.

ИСТОЧНИК KP.RU