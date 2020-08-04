Доставка в два раза быстрее: в Екатеринбург поступили 33 новых почтовых автомобиля
Уральцы из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер стали в два раза чаще пользоваться доставкой «Почты России». В связи с этим закупили новые автомобили – 33 курьерских машины поступили накануне, 3 августа, в Екатеринбург. Благодаря этому почтовый автопарк вырос до 83 автомобилей.
- В связи с ростом объемов доставки была увеличена и штатная численность курьерской службы. В этом году дополнительно были трудоустроены 30 человек, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России».
Новые машины смогут перевозить грузы до 750 килограммов, они оснащены системой ГЛОНАСС и кондиционерами, а также брендированы «Почтой России». Автомобили распределят по семи городам Свердловской области: Екатеринбургу, Первоуральску, Нижнему Тагилу, Серову, Асбесту, Каменску-Уральскому и Лесному.
ИСТОЧНИК KP.RU