На Среднем Урале на 40% сократят число коек для больных COVID-19
С сегодняшнего дня, 4 августа, в Свердловской области больницы постепенно начинают переходить на профильный режим работы. Из-за того, что число ежедневных заболевших коронавирусом начинает постепенно снижаться, власти планируют освобождать количество больничных коек. По данным нового министра здравоохранения Андрея Карлова, перепрофилировать должны 40% всего коечного фонда.
Чуть ранее мы рассказывали, что в привычному режиму работы возвращается нейрохирургическое отделение ГКБ №40, горбольница №1 Екатеринбурга, одно из отделений больницы №3, а также в ближайшее время открывается НИИ ОММ.
Напомним, на сегодняшний день в Свердлвоской области зарегистрировано больше 20 тысяч заболевших. Из этого числа больше 17 тысяч медикам удалось поставить на ноги, еще 285 человек погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»