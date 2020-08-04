На Среднем Урале на 40% сократят число коек для больных COVID-19

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:02:00+03:00

С 4 августа к привычному режиму работы возвращают несколько медучреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 августа к привычному режиму работы возвращаются несколько медучреждений

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С сегодняшнего дня, 4 августа, в Свердловской области больницы постепенно начинают переходить на профильный режим работы. Из-за того, что число ежедневных заболевших коронавирусом начинает постепенно снижаться, власти планируют освобождать количество больничных коек. По данным нового министра здравоохранения Андрея Карлова, перепрофилировать должны 40% всего коечного фонда.

Чуть ранее мы рассказывали, что в привычному режиму работы возвращается нейрохирургическое отделение ГКБ №40, горбольница №1 Екатеринбурга, одно из отделений больницы №3, а также в ближайшее время открывается НИИ ОММ.

Напомним, на сегодняшний день в Свердлвоской области зарегистрировано больше 20 тысяч заболевших. Из этого числа больше 17 тысяч медикам удалось поставить на ноги, еще 285 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU