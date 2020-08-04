2020-08-04T07:02:00+03:00
Общество

На Среднем Урале на 40% сократят число коек для больных COVID-19

С 4 августа к привычному режиму работы возвращаются несколько медучреждений
Мария Трапезникова
Поделиться:
С 4 августа к привычному режиму работы возвращают несколько медучрежденийС 4 августа к привычному режиму работы возвращают несколько медучрежденийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня, 4 августа, в Свердловской области больницы постепенно начинают переходить на профильный режим работы. Из-за того, что число ежедневных заболевших коронавирусом начинает постепенно снижаться, власти планируют освобождать количество больничных коек. По данным нового министра здравоохранения Андрея Карлова, перепрофилировать должны 40% всего коечного фонда.

Чуть ранее мы рассказывали, что в привычному режиму работы возвращается нейрохирургическое отделение ГКБ №40, горбольница №1 Екатеринбурга, одно из отделений больницы №3, а также в ближайшее время открывается НИИ ОММ.

Напомним, на сегодняшний день в Свердлвоской области зарегистрировано больше 20 тысяч заболевших. Из этого числа больше 17 тысяч медикам удалось поставить на ноги, еще 285 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Среднем Урале на 40% сократят число коек для больных COVID-19
В Екатеринбурге объявили конкурс на второй этап реконструкции Макаровского моста
Полиции Новоуральска назначили нового главу
В Екатеринбурге 18-летний парень на Kia Rio сбил женщину на велосипеде
Мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника, прошли на СвЖД в онлайн-формате
В Екатеринбурге до конца августа закрыли движение по улице Лунной
В Екатеринбурге бывший полицейский получил срок после ссоры с задержанным
Покрас Лампас приедет в Екатеринбург на нелегальный фестиваль «Карт-Бланш»
ВТБ: число сделок с загородными домами в Челябинской области в этом году выросло на 40%
Волшебной палочки от жира нет: звезда шоу «План Б» раскрыла секрет похудения
В Екатеринбурге судебный пристав получил срок за взятки
Что изменится после перенастройки работы системы здравоохранения Свердловской области
ВТБ: объем сделок с загородными домами в Свердловской области в этом году вырос в 2 раза
В Екатеринбурге на месяц закрывают проезд по Шефской
В Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение
Свердловский губернатор предложил установить порог для повышения цен на коммуналку в 2021 году