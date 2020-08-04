4 Авг. 2020 2020-08-04T06:35:41+03:00

В Екатеринбурге объявили конкурс на второй этап реконструкции Макаровского моста Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Екатеринбурга объявили конкурс на второй этап реконструкции Макаровского моста. Победитель получит 1,5 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 11 августа, работы начнутся с момента заключения контракта. Чуть ранее мэр Александр Высокинский заявлял, что старт реконструкции назначен на август.

Согласно проектной документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчику нужно будет расширить проезжую часть до 17,4 метров, ее протяженность составит 254 метра. Победителю нужно будет также установить трехметровый тротуар и проложить обособленные трамвайные пути.

Общественникам переживать не стоит: на время реконструкции ни одно дерево пострадать не должно. Их огородят щитами, а траншеи рядом будут рыть только вручную. Реконструкцию должны закончить к 30 ноября 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU