Полиции Новоуральска назначили нового главу

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:10:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В свердловском гарнизоне полиции произошли кадровые изменения. Приказом главка МВД на должность начальница ОВД Новоуральска назначили майора полиции Максима Метелицу. До этого он работал замглавы ОВД Серова.

Максим Метелица начал службу в органах внутренних дел в 2007 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по Серовскому и Сосьвинскому ГО. В 2012 году он возглавил отделение по борьбе с правонарушениями против личности. В 2014 году был назначен на должность замглавы отдела уголовного розыска – в том же году окончил Уральский гуманитарный институт по «Юриспруденции» с присвоением квалификации – юрист. После этого его повысили до замглавы ОВД Серова.

- Трудно сказать, сколько ночей и своих выходных дней за свою оперскую жизнь и жизнь лавы полиции майор Метелица провел на боевом посту,- вспоминает пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых. – Настоящие сыщики за этим не следят, потому что это их образ жизни – работать, не считаясь с личным временем. Но, однозначно, очень много. С участием Метелицы в серовском районе раскрыта серия резонансных тяжких и особо тяжких преступлений.

Как добавляет Валерий Горелых, Максима Метелицу поощряли больше 20 раз за достигнутые в работе успехи. Его также награждали медалью «Зо отличие в службе» 3 степени.

Накануне, 3 августа, Метелицу представил личному составу его заместитель генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин. На мероприятие пригласили представителей горадминистрации и прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU