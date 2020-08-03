3 Авг. 2020 2020-08-03T20:08:07+03:00

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В Екатеринбурге 18-летний парень на Kia Rio сбил женщину на велосипеде. Авария произошла сегодня в пять вечера на 13 километре дублера Сибирского тракта. Водитель и велосипедистка ехали в одном направлении – со стороны улицы 40-летия Комсомола в сторону ЕКАДа. В какой-то момент водитель поторопился и «догнал» женщину на велосипеде.

- Водитель допустил столкновение с движущимся в попутном направлении велосипедом. В результате чего водитель велосипеда получила телесные повреждения и была доставлена в 36 больницу,- рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель автомобиля и велосипедистка ехали в одну сторону Фото: Инцидент Екатеринбург

По словам очевидцев, после удара велосипедистка какое-то время лежала и не могла подняться. Женщина 1973 года рождения получила сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что стаж вождения молодого человека, который находился в момент аварии за рулем машины Kia Rio четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU