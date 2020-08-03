2020-08-03T19:24:10+03:00
Общество

Мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника, прошли на СвЖД в онлайн-формате

На Свердловской магистрали основные легкоатлетические и праздничные активности прошли 2 август
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Фото: предоставлено СвЖДФото: предоставлено СвЖД
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В первое воскресенье августа железнодорожники России отмечают профессиональный праздник – День железнодорожника. В этом году большая часть праздничных мероприятий, включая традиционный благотворительный забег, была переведена в онлайн-формат.

На Свердловской магистрали основные легкоатлетические и праздничные активности прошли 2 августа. Беговое событие «Достигая цели!» стало частью Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»: в программу была введена специальная дистанция 1520 метров, символизирующая ширину железнодорожной колеи. Бегунам предоставили возможность пройти выбранную дистанцию в удобном для себя месте, самостоятельно определив начало старта. Результат нужно было зафиксировать с помощью мобильного трекера и передать организаторам. На площадках в YouTube и других социальных сетях для железнодорожников был организован виртуальный концерт с выступлениями местных коллективов, интервью с участниками забега, прямыми включениями с городских площадок и поздравлениями.

Фото: предоставлено СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

Главная задача забега – помочь детям с тяжелыми заболеваниями. Все стартовые взносы участников поступают в благотворительный фонд «Дети России». В этом году среди тех, кто нуждается в помощи – дети от 4 до 14 лет с ДЦП, сахарным диабетом, нарушениями слуха и двигательных функций. Для них необходимо приобрести инсулиновую помпу и приборы для контроля уровня сахара в крови, слуховые аппараты, вертикализатор, тренажеры для развития двигательных навыков и др.

Поучаствовать в благотворительной акции может любой желающий: на сайте забега rzdrun-ekb.ru есть кнопка для сбора добровольных пожертвований «Не бежать, но помочь детям».

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День железнодорожника – первый профессиональный праздник в России. Он был учрежден еще в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Праздник отмечался ежегодно вплоть до 1917 года. Затем традиция чествовать железнодорожников возродилась в России лишь в 1936 году. Связано это было с тем, что годом ранее железные дороги впервые за много лет перевыполнили план перевозок. Тогда инициативная группа работников обратилась к правительству с просьбой отмечать трудовые успехи ежегодно, и традиция была закреплена официально.

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