2020-08-03T19:00:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге до конца августа закрыли движение по улице Лунной

Участок дороги перекроют из-за планового ремонта теплотрассы
Алина СУРИНА
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До 30 августа на Лунной будут ремонтировать теплотрассуДо 30 августа на Лунной будут ремонтировать теплотрассуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге до конца августа закрыли движение по улице Лунной. Участок дороги перекроют из-за планового ремонта теплотрассы.

- Публичное акционерное общество «Т Плюс» закрыло движение транспорта по улице Лунной от улицы Верстовой до улицы Земской до 30 августа 2020 года, - рассказали в пресс-службе администрации города.

На время ремонтных работ водители смогут проехать по улице с учетом перекрытий. Так, с 14 по 19 августа Лунная будет закрыта для проезда в районе дома № 2 в переулке Сентябрьском. С 15 по 30 августа работы будут вестись на перекрёстке улиц Лунной и Земской. С 30 августа по 30 сентября движение будет закрыто от улицы Земской до дома № 7 на улице Лунной.

Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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